Пивная компания Carlsberg объявила об уходе с российского рынка

Пивоваренная компания Carlsberg объявила о продаже активов в России и ухода с российского рынка. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Датская корпорация заявила, что это решение было непростым, однако «безотлагательным и правильным». Carlsberg ранее уже прекратил производство и продажу пива под своей торговой маркой в России, однако местный бренд пива «Балтика» еще продолжал выпускаться в стране.

Ранее в понедельник крупнейшая нидерландская пивоваренная компания Heineken решила оставить бизнес в России. В начале марта компания заявила о прекращении экспорта пива в Россию, а также о приостановке новых инвестиционных проектов в стране. Руководство пришло к выводу о том, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в нынешней обстановке.

Ранее в Минпромторге предложили отменить в России ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. По словам Павлова, «речь идет о замещении всех тех поставщиков, которые отказываются легально ввозить продукцию в Россию».

Чешские производители пива ранее также заявили о приостановке поставок и производства пива в России. Речь, в частности, идет таких производителях как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen.

