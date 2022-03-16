«Не проблема»: Основатель SuperJob отверг безработицу из-за «псевдоухода» зарубежных компаний из России

Уход зарубежных компаний с российского рынка неприятен, но он не станет глобальной проблемой безработицы, заявил НСН Алексей Захаров. 

Уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Расчеты Forbes показали, что иностранные компании, которые частично или полностью ушли из России, имеют более 200 тысяч сотрудников в стране. Крупнейшим работодателем из числа заявивших об уходе компаний является McDonald’s, в ресторанной сети заняты 62 тысячи человек.

«С точки зрения рынка труда 200 тысяч человек – это незначимая величина. На SuperJob в день бывает миллион человек, которые ищут работу. Это не значит, что они безработные, просто люди ищут место, где лучше. Все эти 200 тысяч человек не будут в один день уволены, даже если все пойдет плохим путем. У компаний, которые псевдоуходят с рынка, огромная собственность на территории России. Если они будут банкротиться, то им хватит этой собственности, чтобы еще год или два платить сотрудникам зарплаты. Уход западных компаний неприятен, но это не является проблемой для рынка труда. Пока мы видим очень спокойную реакцию работодателей на происходящее. Если в России будет продолжать функционировать рыночная экономика, то мы не столкнемся с тяжелыми последствиями в плане массовой безработицы», - сказал Захаров.

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По его словам, после того, как Россия и Украина договорятся об условиях для завершения военной спецоперации, компании начнут возвращаться на российский рынок.

«Все компании, за редким исключением, которые объявили о приостановке деятельности – это российские компании. Даже если у них иностранный бренд, то физически это российские компании, в которых 99% российских сотрудников. У многих компаний производство на территории России. Ни у одного из руководителей этих компаний нет желания уходить с российского рынка. После того, как Россия и Украина договорятся, мы увидим, что все компании начнут работать так, как работали раньше», - резюмировал Захаров.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. В ответ страны Запада начали вводить санкции. На фоне санкционных рисков многие зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Десятки крупных брендов и компаний объявили о приостановке своей деятельности. В частности, свою работу приостановили японский производитель одежды Uniqlo (с 21 марта) и компания IKEA.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Рынок ТрудаБезработицаРоссия
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