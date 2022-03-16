«Не проблема»: Основатель SuperJob отверг безработицу из-за «псевдоухода» зарубежных компаний из России

Расчеты Forbes показали, что иностранные компании, которые частично или полностью ушли из России, имеют более 200 тысяч сотрудников в стране. Крупнейшим работодателем из числа заявивших об уходе компаний является McDonald’s, в ресторанной сети заняты 62 тысячи человек.

«С точки зрения рынка труда 200 тысяч человек – это незначимая величина. На SuperJob в день бывает миллион человек, которые ищут работу. Это не значит, что они безработные, просто люди ищут место, где лучше. Все эти 200 тысяч человек не будут в один день уволены, даже если все пойдет плохим путем. У компаний, которые псевдоуходят с рынка, огромная собственность на территории России. Если они будут банкротиться, то им хватит этой собственности, чтобы еще год или два платить сотрудникам зарплаты. Уход западных компаний неприятен, но это не является проблемой для рынка труда. Пока мы видим очень спокойную реакцию работодателей на происходящее. Если в России будет продолжать функционировать рыночная экономика, то мы не столкнемся с тяжелыми последствиями в плане массовой безработицы», - сказал Захаров.