Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России

Ограничения доступа к Telegram в России направлены на то, чтобы вынудить пользователей перейти на контролируемое государством приложение, предназначенное для слежки и политической цензуры. Об этом на своем канале в мессенджере написал основатель Павел Дуров.

Он напомнил, что схожую стратегию восемь лет назад пытались реализовать власти Ирана, запретив сервис под надуманными предлогами и продвигая государственный аналог. По словам Дурова, эти меры не дали ожидаемого результата. Несмотря на запрет, большинство иранских пользователей продолжили пользоваться Telegram, обходя блокировки, и отказались от приложений, находящихся под надзором властей. В заявлении подчеркивается, что ограничение свободы граждан не может быть эффективным решением.