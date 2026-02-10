Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России

Ограничения доступа к Telegram в России направлены на то, чтобы вынудить пользователей перейти на контролируемое государством приложение, предназначенное для слежки и политической цензуры. Об этом на своем канале в мессенджере написал основатель Павел Дуров.

Он напомнил, что схожую стратегию восемь лет назад пытались реализовать власти Ирана, запретив сервис под надуманными предлогами и продвигая государственный аналог. По словам Дурова, эти меры не дали ожидаемого результата. Несмотря на запрет, большинство иранских пользователей продолжили пользоваться Telegram, обходя блокировки, и отказались от приложений, находящихся под надзором властей. В заявлении подчеркивается, что ограничение свободы граждан не может быть эффективным решением.

Отвалится треть: Кто победит в битве РКН с Telegram

В Роскомнадзоре ранее заявили, что Telegram не исполняет требования российского законодательства. В ведомстве указали, что мессенджер не обеспечивает должную защиту персональных данных, не принимает достаточных мер по борьбе с мошенничеством, а также используется в преступных и террористических целях.

В связи с этим регулятор намерен продолжать поэтапное введение ограничений, добиваясь соблюдения законов и защиты пользователей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Павел ДуровРоссияМессенджерыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры