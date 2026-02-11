«Я как автор Telegram-канала, который веду более шести лет, крайне негативно отношусь к замедлению. Я, например, не являюсь анонимным автором, подал свои данные, делаю все честно и законно. Поэтому это непонятно мне, как и моим коллегам. Надо осторожно предпринимать какие-то шаги, я желаю успехов разработчикам наших мессенджеров, но хочу, чтобы была добросовестная конкуренция. MAX работает только у нас и в Белоруссии, а нам нужна работа во всех странах, чтобы получать данные и обмениваться информацией. Конечно, я не против мессенджера MAX, но в нем пока нет такого функционала, который направлен, в том числе, на нашу скорейшую победу», - рассказал он.

Марочко подчеркнул, что у Telegram больше положительных сторон, чем отрицательных.

«Не все понимают значимость данного мессенджера. Дело в том, что везде есть положительные и отрицательные стороны. На данный момент у Telegram больше положительных сторон, чем отрицательных. Хочу отметить, что мы подаем информацию, которая может дойти на сторону противника. Очень много украинских военнослужащих говорили, что им помогли инструкции, например, как сдаться в плен. Есть специальные скрытые каналы, которые помогают украинским военнослужащим, ведь там есть люди, которые ненавидят свою практически фашистскую власть, у них есть способ связаться через Telegram-ботов, например», - добавил собеседник НСН.

Канал губернатора Белгородской области был главным способом оповещения населения об угрозах безопасности, но теперь с оперативным донесением информации могут возникнуть проблемы, в свою очередь сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Мессенджер Telegram оштрафовали почти на 4 млн рублей за неудаление информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Таганский суд. В отношении компании был составлен протокол за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, продаже алкогольной и табачной продукции, а также распространение и продажу персональных данных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

