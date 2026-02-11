Помогает на фронте: Марочко выступил против замедления Telegram
У Telegram больше положительных сторон, чем отрицательных, а российские аналоги пока не имеют важного для военных функционала, заявил НСН Андрей Марочко.
Российские аналоги Telegram пока не имеют нужного для военных функционала, поэтому замедление мессенджера преждевременно, заявил НСН ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.
С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из-за неисполнения требований законодательства, что вызывает перебои с загрузкой медиа и отправкой сообщений. Это создает риски для коммуникации, включая военные и государственные структуры. Марочко уверен, что нужно еще раз оценить все последствия замедления.
«Я как автор Telegram-канала, который веду более шести лет, крайне негативно отношусь к замедлению. Я, например, не являюсь анонимным автором, подал свои данные, делаю все честно и законно. Поэтому это непонятно мне, как и моим коллегам. Надо осторожно предпринимать какие-то шаги, я желаю успехов разработчикам наших мессенджеров, но хочу, чтобы была добросовестная конкуренция. MAX работает только у нас и в Белоруссии, а нам нужна работа во всех странах, чтобы получать данные и обмениваться информацией. Конечно, я не против мессенджера MAX, но в нем пока нет такого функционала, который направлен, в том числе, на нашу скорейшую победу», - рассказал он.
Марочко подчеркнул, что у Telegram больше положительных сторон, чем отрицательных.
«Не все понимают значимость данного мессенджера. Дело в том, что везде есть положительные и отрицательные стороны. На данный момент у Telegram больше положительных сторон, чем отрицательных. Хочу отметить, что мы подаем информацию, которая может дойти на сторону противника. Очень много украинских военнослужащих говорили, что им помогли инструкции, например, как сдаться в плен. Есть специальные скрытые каналы, которые помогают украинским военнослужащим, ведь там есть люди, которые ненавидят свою практически фашистскую власть, у них есть способ связаться через Telegram-ботов, например», - добавил собеседник НСН.
Канал губернатора Белгородской области был главным способом оповещения населения об угрозах безопасности, но теперь с оперативным донесением информации могут возникнуть проблемы, в свою очередь сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Мессенджер Telegram оштрафовали почти на 4 млн рублей за неудаление информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Таганский суд. В отношении компании был составлен протокол за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, продаже алкогольной и табачной продукции, а также распространение и продажу персональных данных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
