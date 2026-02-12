В Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине

Врачи в Хабаровском крае провели операцию по удалению катаракты и вернули зрение 111-летней Марии Огиенко. Об этом сообщило правительство региона.

«Самой пожилой жительнице Хабаровского края провели сложную офтальмологическую операцию и вернули зрение в 111 лет», - рассказали власти.

Отмечается, что в конце прошлого года женщина обратилась в МНТК «Микрохирургия глаза» с катарактой. Медики провели операцию и успешно заменили хрусталик, при этом избавив пожилую пациентку от астигматизма.

Как указали в правительстве, этот случай подтвердил, что «современная хирургия не знает возрастных границ».

Ранее в Москве врачи многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина провели уникальную гибридную операцию пациенту с двумя крупными аневризмами аорты.

