В Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине
Врачи в Хабаровском крае провели операцию по удалению катаракты и вернули зрение 111-летней Марии Огиенко. Об этом сообщило правительство региона.
«Самой пожилой жительнице Хабаровского края провели сложную офтальмологическую операцию и вернули зрение в 111 лет», - рассказали власти.
Отмечается, что в конце прошлого года женщина обратилась в МНТК «Микрохирургия глаза» с катарактой. Медики провели операцию и успешно заменили хрусталик, при этом избавив пожилую пациентку от астигматизма.
Как указали в правительстве, этот случай подтвердил, что «современная хирургия не знает возрастных границ».
Ранее в Москве врачи многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина провели уникальную гибридную операцию пациенту с двумя крупными аневризмами аорты.
