Мирошник: Конфликт на Украине на переломном этапе
Украинский конфликт находится на переломном этапе, считает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима», - заявил дипломат.
По его словам, способность Украины к выживанию и продолжению противостояния напрямую зависит в первую очередь от поддержки Европы, пишет RT.
Кроме того, Мирошник указал на раскол в западном мире. По его словам, продолжение украинского конфликта зависит от позиции наиболее радикальных сил - Евросоюза, Великобритании, «евротройки», которые финансово, военно и дипломатически помогают Киеву.
Ранее посол заявил, что ВСУ ударами по российским регионам пытаются сорвать переговоры в ОАЭ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На парковке в Москве сгорел Mercedes
- Губерниев назвал экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера лицемером
- Про мужчин, вампиров и русских экспатов: Что покажет миру Берлинский кинофестиваль-2026
- Актера Смольянинова объявили в международный розыск
- Решетников: Инфляция в России будет замедляться и нормализовываться
- ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии
- Россиянам пообещали рост цен на маркетплейсах
- В Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине
- Генсек НАТО испугался, что Россия заблокирует Сувалкский коридор
- Мирошник: Конфликт на Украине на переломном этапе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru