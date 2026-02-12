Украинский конфликт находится на переломном этапе, считает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима», - заявил дипломат.

По его словам, способность Украины к выживанию и продолжению противостояния напрямую зависит в первую очередь от поддержки Европы, пишет RT.

Кроме того, Мирошник указал на раскол в западном мире. По его словам, продолжение украинского конфликта зависит от позиции наиболее радикальных сил - Евросоюза, Великобритании, «евротройки», которые финансово, военно и дипломатически помогают Киеву.

Ранее посол заявил, что ВСУ ударами по российским регионам пытаются сорвать переговоры в ОАЭ.

