СМИ: Ким Чен Ын назовет преемником свою дочь

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чжу Э находится на стадии фактического назначения преемником политика. Он этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, такие данные представили члены комитета парламента Южной Кореи по разведке, которые сослались на доклад Национальной разведывательной службы республики (NIS).

«Ким Чжу Э продолжает демонстрировать заметное присутствие на таких мероприятиях, как недавние торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, при этом фиксируются признаки ее участия в обсуждении отдельных политических решений», - указал депутат от партии «Гражданская сила» Ли Сон Гвон.

Это позволяет считать, что Ким Чжу Э вступила в «стадию назначения преемником».

Дочери Ким Чен Ына около 14 лет, ее точный возраст не раскрывается. Первое появление лидера КНДР с Ким Чжу Э на публике зафиксировали в ноябре 2022 года, пишет Ura.ru.

