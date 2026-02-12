СМИ: Ким Чен Ын назовет преемником свою дочь
Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чжу Э находится на стадии фактического назначения преемником политика. Он этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, такие данные представили члены комитета парламента Южной Кореи по разведке, которые сослались на доклад Национальной разведывательной службы республики (NIS).
«Ким Чжу Э продолжает демонстрировать заметное присутствие на таких мероприятиях, как недавние торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, при этом фиксируются признаки ее участия в обсуждении отдельных политических решений», - указал депутат от партии «Гражданская сила» Ли Сон Гвон.
Это позволяет считать, что Ким Чжу Э вступила в «стадию назначения преемником».
Дочери Ким Чен Ына около 14 лет, ее точный возраст не раскрывается. Первое появление лидера КНДР с Ким Чжу Э на публике зафиксировали в ноябре 2022 года, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Россотрудничестве заявили о росте числа обращений с просьбой о переселении в Россию
- Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
- СМИ: Ким Чен Ын назовет преемником свою дочь
- Тормознули «Телегу»: Чего в России хотят от Telegram и WhatsApp
- В Тюмени человек погиб после взрыва баллона в гараже
- «Интер Майами» отменил товарищеский матч из-за травмы Месси
- Замгубернатора Челябинской области задержали за взятки
- Над регионами России сбили 106 украинских беспилотников
- Под Волгоградом жителей эвакуируют из-за угрозы детонации на объекте Минобороны
- Песков не исключил приглашения Трампа на парад Победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru