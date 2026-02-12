«Интер Майами» отменил товарищеский матч из-за травмы Месси
Американский футбольный клуб «Интер Майами» отменил товарищеский матч с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» из-за травмы аргентинского игрока Лионеля Месси. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Месси получил травму 8 февраля во время товарищеской встречи против эквадорской «Барселоны».
«К сожалению, в последнем матче я почувствовал напряжение в мышцах, но мы очень ждали встречи с вами, поэтому вместе с клубом мы искали альтернативную дату, чтобы я смог... сыграть в Пуэрто-Рико», - указал 38-летний аргентинец.
Матч «Интер Майами» и «Индепендьенте дель Валье» должен был состояться 14 февраля в Пуэрто-Рико. Как ожидается, игра пройдет 26 февраля.
Ранее Месси заявил, что намерен сыграть за аргентинскую сборную на чемпионате мира 2026 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирошник: Конфликт на Украине на переломном этапе
- В Россотрудничестве заявили о росте числа обращений с просьбой о переселении в Россию
- Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
- СМИ: Ким Чен Ын назовет преемником свою дочь
- Тормознули «Телегу»: Чего в России хотят от Telegram и WhatsApp
- В Тюмени человек погиб после взрыва баллона в гараже
- «Интер Майами» отменил товарищеский матч из-за травмы Месси
- Замгубернатора Челябинской области задержали за взятки
- Над регионами России сбили 106 украинских беспилотников
- Под Волгоградом жителей эвакуируют из-за угрозы детонации на объекте Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru