«Интер Майами» отменил товарищеский матч из-за травмы Месси

Американский футбольный клуб «Интер Майами» отменил товарищеский матч с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» из-за травмы аргентинского игрока Лионеля Месси. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Месси получил травму 8 февраля во время товарищеской встречи против эквадорской «Барселоны».

«К сожалению, в последнем матче я почувствовал напряжение в мышцах, но мы очень ждали встречи с вами, поэтому вместе с клубом мы искали альтернативную дату, чтобы я смог... сыграть в Пуэрто-Рико», - указал 38-летний аргентинец.

Матч «Интер Майами» и «Индепендьенте дель Валье» должен был состояться 14 февраля в Пуэрто-Рико. Как ожидается, игра пройдет 26 февраля.

Ранее Месси заявил, что намерен сыграть за аргентинскую сборную на чемпионате мира 2026 года.

