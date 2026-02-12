Генсек НАТО испугался, что Россия заблокирует Сувалкский коридор
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте испугался блокирования Россией Сувалкского коридора и предупредил, что альянс даст на это разрушительный ответ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам генсека, блок регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев с актуальными разведданными и реальными оценками своих возможностей и хорошо подготовлен к ответу на «любую угрозу», пишет RT.
«Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг - чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс», - указал Рютте.
Ранее генсек НАТО призвал альянс «покопаться в запасах» и найти оружие для Киева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На парковке в Москве сгорел Mercedes
- Губерниев назвал экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера лицемером
- Про мужчин, вампиров и русских экспатов: Что покажет миру Берлинский кинофестиваль-2026
- Актера Смольянинова объявили в международный розыск
- Решетников: Инфляция в России будет замедляться и нормализовываться
- ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии
- Россиянам пообещали рост цен на маркетплейсах
- В Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине
- Генсек НАТО испугался, что Россия заблокирует Сувалкский коридор
- Мирошник: Конфликт на Украине на переломном этапе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru