Генсек НАТО испугался, что Россия заблокирует Сувалкский коридор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте испугался блокирования Россией Сувалкского коридора и предупредил, что альянс даст на это разрушительный ответ. Об этом пишет РИА Новости.

По словам генсека, блок регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев с актуальными разведданными и реальными оценками своих возможностей и хорошо подготовлен к ответу на «любую угрозу», пишет RT.

«Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг - чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс», - указал Рютте.

Ранее генсек НАТО призвал альянс «покопаться в запасах» и найти оружие для Киева.

