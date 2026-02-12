Замгубернатора Челябинской области задержали за взятки

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик задержан. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, следственные действия связаны с прежним местом работы Фалейчика, который ранее руководил Копейским городским округом.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, чиновника задержали по факту получения взятки в особо крупном размере от главы организации детского отдыха ООО «Юность» Блейзера М.Е. Фалейчик получил средства за защиту интересов бизнесмена при передаче в долгосрочную аренду имущественного комплекса детского лагеря «Юность», который принадлежит городскому округу. По данным Ura.ru, предприниматель передавал взятки чиновнику через его заместителей Игоря Фролова и Андрея Шадрина.

Ожидается, что замгубернатора доставят в Москву, где ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

