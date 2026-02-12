В Тюмени человек погиб после взрыва баллона в гараже

Газовый баллон взорвался в гаражном кооперативе в Тюмени, погиб один человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Хлопок прозвучал в гаражном кооперативе «Суходольская 1», пишет Ura.ru.

«Произошел взрыв газобаллонного оборудования, установленного в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаража, в результате взрыва повреждены 6 гаражей на площади 100 кв. м.», - рассказали в МЧС.

В результате погиб человек, раненых нет.

Ранее в подмосковном поселке Мирный 16-летний юноша получил травму руки из-за взрыва найденной им на улице коробки.

