Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер на 49-м году жизни. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление на официальной странице артиста в соцсети.
«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался... Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством», - указано в сообщении.
По данным газеты, в ноябре 2024 года актер рассказал, что у него обнаружили рак кишечника. Год спустя артист сообщал о планах продать на аукционе свои вещи, чтобы собрать деньги на лечение.
Джеймс Ван Дер Бик родился в 1977 году, он начал актерскую карьеру, выступая на Бродвее, позднее снимался телесериалах и кино. Актер получил наибольшую известность благодаря роли центрального персонажа Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона».
