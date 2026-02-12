Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер на 49-м году жизни. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление на официальной странице артиста в соцсети.

«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался... Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством», - указано в сообщении.

По данным газеты, в ноябре 2024 года актер рассказал, что у него обнаружили рак кишечника. Год спустя артист сообщал о планах продать на аукционе свои вещи, чтобы собрать деньги на лечение.

Джеймс Ван Дер Бик родился в 1977 году, он начал актерскую карьеру, выступая на Бродвее, позднее снимался телесериалах и кино. Актер получил наибольшую известность благодаря роли центрального персонажа Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона».

