Отвалится треть: Кто победит в битве РКН с Telegram
Владимир Зыков раскрыл НСН, что, помимо очевидного преимущества МАХ, треть аудитории Telegram может перетечь в другие мессенджеры.
Павел Дуров, возможно, подготовился к ожидаемой блокировке, и мессенджер Telegram сможет ее обходить. Об этом НСН рассказал главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков.
Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в отношении мессенджера Telegram на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе РКН. Там уточнили, что сервис длительное время не исполняет требования российского законодательства. Ранее пользователи снова пожаловались на сбои в работе мессенджера. Зыков отметил, что теперь ответ за основателем Telegram Павлом Дуровым.
«Мы сейчас ждем заявления от Дурова, будет ли он предпринимать какие-то действия по противодействию. Он же ведь защитник прав и свобод. Мы помним, что в прошлый раз, когда Роскомнадзор блокировал Telegram, мессенджер предпринимал меры по маскировке трафика. И если Дуров подготовился, то, соответственно, опять будут проблемы, хотя в этот раз у Роскомнадзора есть более глубокие средства блокировок, такие как DPI. В то же время техническое сообщество точно так же придумало различные способы технических реализаций избегания блокировок. Поэтому сейчас будет битва меча и щита. Посмотрим, кто одержит победу. Последний раз Роскомнадзор в итоге разблокировал Telegram», - рассказал он.
Также Зыков раскрыл, какие еще соцсети выиграют от битвы Роскомнадзора с Telegram и какой процент аудитории все же останется в мессенджере.
«По классике две трети останется. Обычно отваливается 30%. Помимо МАХ, выиграть может калифорнийский проект imo - это мессенджер, существующий 2004 года. Также и KakaoTalk, например. Судя по статистике, один из самых популярных сервисов, который сейчас вырывается в топ и с лета прошлого года вырос в 30 раз, это imo. По функционалу он очень похож на Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм. - Прим. НСН)», - подытожил он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что, возможно, Telegram не будет заблокирован в юридическом смысле, однако пересылка видео и фото там точно будет ограничена.
