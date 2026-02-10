«Мы сейчас ждем заявления от Дурова, будет ли он предпринимать какие-то действия по противодействию. Он же ведь защитник прав и свобод. Мы помним, что в прошлый раз, когда Роскомнадзор блокировал Telegram, мессенджер предпринимал меры по маскировке трафика. И если Дуров подготовился, то, соответственно, опять будут проблемы, хотя в этот раз у Роскомнадзора есть более глубокие средства блокировок, такие как DPI. В то же время техническое сообщество точно так же придумало различные способы технических реализаций избегания блокировок. Поэтому сейчас будет битва меча и щита. Посмотрим, кто одержит победу. Последний раз Роскомнадзор в итоге разблокировал Telegram», - рассказал он.

