Песков прокомментировал замедление Telegram
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о замедлении работы Telegram.
«Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», – заявил он. Пресс-секретарь президента РФ указал, что было бы гораздо лучше, если бы данный мессенджер и другие сервисы, подпадающие под ограничения, действовали бы в соответствии с предписаниями российских властей.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Около 60% врачей признались в приписках фиктивных услуг
- Песков прокомментировал замедление Telegram
- Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред РФ и ее интересам
- Кадыров снял на видео сына Адама, назвав его «воскресшим»
- В файлах Эпштейна нашли запись о «бойфренде» Макрона
- В Госдуме предложили убрать из законопроекта ограничение на количество карт одного банка
- СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Тимати и главы театра в Мариуполе
- Поставки китайских автомобилей в Россию в 2025 году упали на 44%
- Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний
- Поргина связала ажиотаж вокруг спектакля с Ефремовым с любовью зрителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru