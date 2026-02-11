Песков прокомментировал замедление Telegram

«Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», – заявил он. Пресс-секретарь президента РФ указал, что было бы гораздо лучше, если бы данный мессенджер и другие сервисы, подпадающие под ограничения, действовали бы в соответствии с предписаниями российских властей.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

