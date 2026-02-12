Иностранные граждане в последнее время все чаще обращаются с просьбами о переселении в Россию. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РИА Новости.

«В последнее время мы отмечаем рост обращений граждан западных стран с просьбой о переселении в Российскую Федерацию и получении российского гражданства», - отметил руководитель федерального агентства.

По словам Примакова, главный мотив жителей зарубежных стран – несогласие с курсом Запада, который направлен на разрушение институтов семьи и традиционных моральных ценностей.

Ранее глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов рассказал, что в Индонезии растет число желающих учить русский язык.

