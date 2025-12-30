Умерла исполнительница хита «Прекрасное далёко» Татьяна Дасковская

Артистка ушла из жизни 20 ноября, однако об этом стало известно только сейчас. Церемония прощания и погребение состоялись на Заборьевском кладбище в Домодедово (Московская область).

Выпускница дирижерско-хорового отделения, Дасковская начала свою карьеру в кино в начале 1970-х. Ее дебютной работой стала песня «Будь со мной» для фильма «Вера, Надежда, Любовь». Впоследствии она стала одной из главных исполнительниц, чьим голосом запели герои множества картин «Мосфильма» и студии им. М. Горького.

За свою карьеру она приняла участие в создании более 200 фильмов. Настоящим символом целой эпохи стало ее исполнение песни «Прекрасное далеко» из культового телефильма «Гостья из будущего». Ее вокал также украсил такие ленты, как «Жили три холостяка», «Одиноким предоставляется общежитие» и многие другие.

