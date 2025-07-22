«Вместо математики?»: Заслуженный учитель удивился новому «духовно-нравственному» предмету

Духовно-нравственные ценности доносятся до школьников через литературные произведения великих русских классиков, а также через уроки истории, заявил НСН Евгений Ямбург.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург выступил против отдельного предмета в школе, посвященного духовно-нравственной культуре. Так в эфире НСН он прокомментировал нововведение, анонсированное министерством просвещения.

Школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России» с 2026-2027 учебного года, информацию об этом подтвердили в Минпросвещения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, образовательная программа направлена на «формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях».

«Я не против духовно-нравственной культуры, но против экстенсивного развития контента образования. Ехидно спрошу: а за счет чего будем вводить новый предмет? Русский сократим или математику? Дело в том, что сегодня только ленивый свои пять копеек не внес. Плохо со сборами налогов - предлагается ввести специальный предмет по налогам и сборам. Плохо с экологией - давайте введем раздельный мусор, отдельный предмет. На самом деле, эти вещи надо интегрировать. Потому что и великая русская литература, и история уже содержат духовно-нравственные основы. Это романы Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина и так далее. То же самое с историей. Поэтому бесконечно расширять не надо. Кроме того, жизнь очень меняется. Сегодня уже есть искусственный интеллект. Однако никакая нейросеть не заменит то, что называется заповеди Моисея и Нагорная пропасть Христа. Это и есть основание духовно-нравственной культуры», - подчеркнул Евгений Ямбург.

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Собеседник НСН также усомнился в возможности «укоренения созидательных ценностей» посредством изучения жизненных путей и взглядов государственных, общественных и культурных деятелей, военных, о чем сказано в документе Минпросвещения.

«Дело в том, что сегодня нормальный урок, будь то литература или история, какой период не брался, Иван Грозный или современный, предполагает диалоги, умение выслушивать разные точки зрения. Они могут не совпадать, это нормально. У поэта Булата Окуджавы есть главная наука, «святая наука» – расслышать друг друга. То есть у вас может быть одна точка зрения, у меня другая. Но не видеть друг в друге врага, умение идти на компромиссы, умение договариваться, уважать оппонента. Вот это и будет основой духовно-нравственной культуры», - отметил заслуженный учитель России.

Минпросвещения уже запустило экспертизу образовательной программы «Духовно-нравственная культура России».

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» связал финансовый кризис «Ленфильма» с отказом от духовных ценностей в пользу западных боевиков.

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ФОТО: РИА Новости
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