В послании отмечаются усилия Москвы, направленные на достижение мира через диалог и переговоры. Оно завершается словами ободрения: «Вперёд, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира».

На фоне атаки заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется прятаться до конца своей никчемной жизни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

