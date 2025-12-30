Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки беспилотников на его резиденцию

Президент Никарагуа отправил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором выразил поддержку и солидарность в связи с атакой беспилотников на резиденцию президента РФ, сообщает РИА Новости.

Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина

В послании отмечаются усилия Москвы, направленные на достижение мира через диалог и переговоры. Оно завершается словами ободрения: «Вперёд, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира».

На фоне атаки заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется прятаться до конца своей никчемной жизни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
