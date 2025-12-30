Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях, пособиях и зарплатах с 2026 года

Первой мерой станет январская индексация страховых пенсий на 7,6%. Благодаря этому средняя выплата по старости поднимется на 1,9 тыс. рублей. Причем увеличение произойдет автоматически, без необходимости подавать заявления.

С февраля рост коснется и других категорий: повысятся выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям РФ и СССР, Героям Труда и другим. В числе новых мер поддержки — увеличение пенсий для многодетных матерей и введение ежегодной выплаты для семей. Участники специальной военной операции получат расширенные возможности для оплаты проезда в реабилитационные центры. Для будущих пенсионеров, которые продолжают работать, с 2026 года также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты.

Ранее стало известно, что в России пенсию за январь выплатят большинству граждан до 30 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

