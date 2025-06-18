Россиянам рассказали, как не нарваться на подделку айфонов на маркетплейсах
Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что маркетплейс блокирует товары продавца только после жалоб и доказательств подделки.
Дорогостоящую технику, включая смартфоны, лучше покупать в надежных сетевых источниках, включая интернет-магазины, но не на маркетплейсах, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков. Он добавил, что маркетплейсы маркируют оригинальные товары, на это при необходимости нужно обращать внимание.
Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах по итогам 2024 года сократились в среднем на 10%, однако все равно находятся на уровне 21–54% всей продаваемой техники в зависимости от категории. Участники рынка считают, что причиной сокращения послужило уменьшение в целом продаж дорогих брендов, на которые традиционно приходится основная доля подделок, пишет «Коммерсант». Кременсков отметил, что в статистику попадают «серые» товары.
«Речь идет о разных категориях товаров, начиная от самых простых «флешек», заканчивая смартфонами. Зачастую это не контрафакт, а серые товары, которые везут неофициально. Это касается, например, айфонов. Коллеги из магазинов электроники тоже говорили о том, что часть товара идет серым импортом. Эта проблематика есть, что отражается в статистике. Сегодня маркетплейсы маркируют товар как оригинал, если это так. Для этого оцениваются документы товара, которые предоставляет продавец. Если товар не имеет такой отметки, стоит взвесить, стоит ли его покупать. Но я бы все равно советовал покупать электронику в надежных сетевых источниках, включая интернет-магазины, которые получают товары от надежных поставщиков», - пояснил он.
При этом маркетплейс блокирует товары продавца, если доказывается, что он продает контрафакт. Но это все происходит после, а размещать можно практически любой товар, предупредил он.
«Государству сложно повлиять на контрафакт на маркетплейсах, потому что выявить его можно только после продажи. Маркетплейс блокирует товары продавца, если доказывается, что он продает контрафакт. Но это все происходит после, размещать на деле можно практически любой товар. При этом не все покупатели жалуются, если речь не идет о каких-то больших покупках. На те же наушники никто не пойдет жаловаться. Для этого нужно обращаться в специальные организации, тоже все не очень быстро», - добавил собеседник НСН.
Несетевые магазины в России начали закрываться из-за низких цен на товары на маркетплейсах, где усиливается монополизация, заявил ранее председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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