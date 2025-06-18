Дорогостоящую технику, включая смартфоны, лучше покупать в надежных сетевых источниках, включая интернет-магазины, но не на маркетплейсах, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков. Он добавил, что маркетплейсы маркируют оригинальные товары, на это при необходимости нужно обращать внимание.

Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах по итогам 2024 года сократились в среднем на 10%, однако все равно находятся на уровне 21–54% всей продаваемой техники в зависимости от категории. Участники рынка считают, что причиной сокращения послужило уменьшение в целом продаж дорогих брендов, на которые традиционно приходится основная доля подделок, пишет «Коммерсант». Кременсков отметил, что в статистику попадают «серые» товары.