Трамп пригрозил Ирану новыми бомбовыми ударами
Президент США Дональд Трамп прямо пригрозил Ирану, пообещав «разгромить в пух и прах» любые попытки страны восстановить ядерную программу и возможности по созданию баллистических ракет, сообщает CNN.
Угроза прозвучала накануне его встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Параллельно американский президент дал Ирану совет: стремиться к новому соглашению с Вашингтоном. В качестве напоминания о серьёзности намерений Вашингтона Трамп упомянул масштабные бомбовые удары по иранским ядерным объектам в текущем году.
Главной темой встречи с Нетаньяху также стало палестинское урегулирование. Трамп заявил о желании как можно быстрее запустить второй этап своего плана, подчеркнув, что для этого движение ХАМАС должно быть разоружено.
Ранее в ЮНИСЕФ заявили, что Израиль разрушил 97% школ в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
