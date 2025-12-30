Трамп пригрозил Ирану новыми бомбовыми ударами

Угроза прозвучала накануне его встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Параллельно американский президент дал Ирану совет: стремиться к новому соглашению с Вашингтоном. В качестве напоминания о серьёзности намерений Вашингтона Трамп упомянул масштабные бомбовые удары по иранским ядерным объектам в текущем году.

Главной темой встречи с Нетаньяху также стало палестинское урегулирование. Трамп заявил о желании как можно быстрее запустить второй этап своего плана, подчеркнув, что для этого движение ХАМАС должно быть разоружено.

Ранее в ЮНИСЕФ заявили, что Израиль разрушил 97% школ в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

