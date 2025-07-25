«Расширяют сознание!»: Депутат и учитель рады народной литературе в учебниках
Народные сказки помогут коммуницировать детям разных национальностей, сказал в эфире НСН Евгений Ямбург, а Олег Смолин призвал не перегружать школьников, треть которых ничего не читает.
Включение в учебники по литературе сказок народов России и произведений авторов из разных республик является правильным вектором развития, заявили в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин и заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Советник президента РФ Елена Ямпольская ранее сообщила, что в единый государственный учебник по литературе войдет литература народов России, которая впервые за постсоветскую историю будет изучаться с 1-го по 11-й класс. Вместе с тем, по ее словам, количество зарубежной литературы будет «немножко сокращено». Смолин отметил, что главное здесь – не перегрузить школьников.
«Это правильная инициатива. И Муса Джалиль, и Расул Гамзатов, и Кайсын Кулиев, и многие другие поэты и писатели, представляющие народы России, конечно, заслуживают, чтобы их изучали. Однако проблема в том, что даже русскую классику сейчас читает очень мало детей. При этом чем старше класс, тем хуже чтение. Согласно опросам, в старших классах 36% детей не читают ничего. С моей точки зрения нужно идти двумя путями. Первое - уменьшением списка литературы, который дается детям на лето, а второе - отбор лучшего из литературы народов России. Не надо думать, что чем больше нагрузили, тем больше прочитали. Подход должен быть реалистичным», - указал депутат.
Со своей стороны, Евгений Ямбург обрадовался появлению новых сказок в школьной программе.
«Конечно, это действительно расширяет сознание. При этом и наши, и западные сказки – в общем-то одни и те же. В этом смысле культурные особенности, связанные с языком, с обрядовостью, очень важны для взаимопонимания детей разных национальностей, которые сидят в одном классе. Это очень хорошая инициатива, которую надо поддерживать. И учителям тоже интересно будет работать. И наша, и европейская, и китайская культура – богатейшие. Это очень интересные и продуктивные линии с точки зрения формирования личности ребенка. Например, я смотрю старинные китайские гравюры. Там изображен какой-то мандарин с опахалом, а на первом плане мальчик почти без одежды. Оказывается, это сын, который подставил свое тело, чтобы комары не сжирали отца. Вот такое отношение к взрослому, у нас такого нет. Это было бы интересно обсуждать с нашими ребятами», - подчеркнул заслуженный учитель России.
При этом он выразил уверенность, что сказки не будут давать «в пропорциях».
«Речь же не идет о том, что будет такое-то количество таких, а такое-то других сказок. Это уже задача учителя - не перегружать детей. Если вы будете рассматривать сказку "По щучьему велению", а с ней, например, волшебные китайские сказки – это нормально. Здесь же не идет вопрос о количестве, чтобы было ровно в пропорциях. Это идиотизм. Такого не будет, я этого не боюсь», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем, Ямбург считает, что результатом нововведений не будет «замена» западной литературы.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян ранее рассказал «Радиоточке НСН» об особенностях нового учебника по всеобщей истории, по которому уже обучаются ученики 10 и 11 классов.
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