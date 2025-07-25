Включение в учебники по литературе сказок народов России и произведений авторов из разных республик является правильным вектором развития, заявили в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин и заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Советник президента РФ Елена Ямпольская ранее сообщила, что в единый государственный учебник по литературе войдет литература народов России, которая впервые за постсоветскую историю будет изучаться с 1-го по 11-й класс. Вместе с тем, по ее словам, количество зарубежной литературы будет «немножко сокращено». Смолин отметил, что главное здесь – не перегрузить школьников.