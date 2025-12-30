Медведев: Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в соцснти в X, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать урегулирование конфликта.

Медведев заявил, что Зеленский не может подписывать мирный договор

«По крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — следует из публикации. Так политик отреагировал на атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Медведев назвал Зеленского «вонючим киевским ублюдком», который хочет войны.

Ранее заместитель председателя Совбеза заявил, что Зеленский хочет получить легитимность за счёт переговоров с авторитетными участниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

