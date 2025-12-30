Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч человек за последний месяц

Президенты России и США провели в понедельник телефонный разговор Президент России подписал указ о военном призыве в новом году Американские военные уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы Иосиф Пригожин рассказал о своём отношении к Деду Морозу Телеграм-канал «Радиоточка НСН» приготовил для своих подписчиков уникальные подарки