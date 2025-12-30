Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч человек за последний месяц
30 декабря 202501:01
Вооруженные силы Украины за последний месяц потеряли более 20 тысяч солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
По его словам, в ходе вооруженного конфликта с Москвой погибли 26 тысяч военнослужащих.
Ранее Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
