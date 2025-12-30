Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч человек за последний месяц

Вооруженные силы Украины за последний месяц потеряли более 20 тысяч солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Песков напомнил про слова Трампа о теряющей земли Украине

По его словам, в ходе вооруженного конфликта с Москвой погибли 26 тысяч военнослужащих.

Ранее Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
