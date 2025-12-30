В Дагестане распространяется дипфейк с участием главы республики

Дипфейк, созданный с использованием искусственного интеллекта, набирает обороты в соцсетях Дагестана, сообщает ТАСС.

Неизвестные с помощью ИИ создали поддельное обращение главы республики Сергея Меликова, в котором он призывает расстрелять военнопленных за вознаграждение. Пресс-служба правительства республики разъяснила технологию обмана: реальное видео со встречи с семьями героев спецоперации было снабжено полностью сфабрикованной нейросетевой аудиодорожкой.

Этот инцидент стал поводом для повторного предупреждения от властей: в условиях информационных войн крайне важно фильтровать новостной поток и доверять только официальным каналам.

Ранее глава Дагестана пристыдил сына чиновника за пьяный дебош, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

