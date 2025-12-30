Чиновника в Петербурге вместе с замом задержали по делу об организации тройного убийства
Силовики Санкт-Петербурга задержали двух высокопоставленных муниципальных чиновников по подозрению в организации тяжких преступлений, сообщает Baza.
Летом 2003 года в подъезде собственного дома были расстреляны гендиректор ВНИИ «Гидролиз» Евгений Дорфман, его жена и охранник. Вскоре после этого предприятие возглавил Вадим Сагалаев. Осенью того же года произошла неудачная попытка взрыва автомобиля коммерсанта рядом со Смольным.
На прошлой неделе был задержан предполагаемый исполнитель покушения Юрий Васильев. Его показания позволили установить предполагаемых организаторов — 60-летнего Сагалаева и 55-летнего Заболотного - бывшего военнослужащего спецподразделения. 29 декабря у них прошли обыски.
Ранее миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в организации двух убийств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
