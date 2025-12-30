Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили медаль
30 декабря 202504:02
Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил министр по национальной политике и внешним связям республики Ахмед Дудаев.
18-летний молодой человек награжден «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины».
Ранее сына Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
