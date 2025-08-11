Учителя предупредили, что отмена домашнего задания приведет к хаосу
Дмитрий Казаков в эфире НСН призвал бороться с дефицитом учителей и повышать зарплаты, чтобы можно было эффективнее организовать учебный процесс.
Отмена домашнего задания в школах приведет к хаосу и лишит детей большой части знаний, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников из-за их чрезмерной учебной загруженности. По его словам, вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и так далее. Казаков объяснил, почему так происходит.
«Есть такая проблема, что дети списывают с помощью нейросетей. Когда это происходит? Когда учитель слишком сильно загружен, он не может разработать нормальные домашние задания. Учитель сегодня работает на две-три ставки, поэтому он просто не может нормально подготовиться – придумать хорошее задание, нормально его проверить. Поэтому он предлагает ученикам что-то из учебника или готовые идеи из интернета», - пояснил он.
По его словам, необходимо бороться с дефицитом учителей и повышать зарплаты, чтобы можно было эффективнее организовать учебный процесс.
«Если учитель не может хорошо подготовиться, тогда и домашнее задание увеличивается. Требования к ученикам не уменьшаются, так как есть ОГЭ, ЕГЭ и так далее. Все, что не успели в классе, приходится делать дома. Когда у ученика семь уроков и огромные задания, он начинает пользоваться разными сервисами. Проблема не в домашних заданиях, а в нагрузке учителей. Нужно повышать зарплаты, бороться с дефицитом кадров. Да, проблема сразу не решится, но только так можно начать ее решать. А если отменить домашние задания, дети останутся без знаний, это полнейший хаос», - рассказал собеседник НСН.
Российские школьники перегружены, а некоторые учителя используют домашние задания, чтобы не объяснять темы самостоятельно, поэтому ограничение «домашки» — хорошая инициатива. Об этом в эфире НСН рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме усомнились, что новые законы победят ожирение
- Путин запретил закупать для армии одежду иностранного производства
- СМИ: Басманный суд арестовал имущество Кехмана
- Депутат Бессараб рассказала о последствиях отмены домашних заданий
- Учителя предупредили, что отмена домашнего задания приведет к хаосу
- Продюсер блогеров: Зарплаты медийных спикеров доходят до 2 млн рублей
- Вассерман рассказал, чем завершится спецоперация на Украине
- В Госдуме поддержали переход регионов на здоровое питание в школах
- Клиенты - солнышко: Ресторатор объяснил, почему растет число летних веранд
- Россиянам рассказали, сколько они потеряют при продаже своего китайского авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru