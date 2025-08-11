«Есть такая проблема, что дети списывают с помощью нейросетей. Когда это происходит? Когда учитель слишком сильно загружен, он не может разработать нормальные домашние задания. Учитель сегодня работает на две-три ставки, поэтому он просто не может нормально подготовиться – придумать хорошее задание, нормально его проверить. Поэтому он предлагает ученикам что-то из учебника или готовые идеи из интернета», - пояснил он.

По его словам, необходимо бороться с дефицитом учителей и повышать зарплаты, чтобы можно было эффективнее организовать учебный процесс.

«Если учитель не может хорошо подготовиться, тогда и домашнее задание увеличивается. Требования к ученикам не уменьшаются, так как есть ОГЭ, ЕГЭ и так далее. Все, что не успели в классе, приходится делать дома. Когда у ученика семь уроков и огромные задания, он начинает пользоваться разными сервисами. Проблема не в домашних заданиях, а в нагрузке учителей. Нужно повышать зарплаты, бороться с дефицитом кадров. Да, проблема сразу не решится, но только так можно начать ее решать. А если отменить домашние задания, дети останутся без знаний, это полнейший хаос», - рассказал собеседник НСН.

Российские школьники перегружены, а некоторые учителя используют домашние задания, чтобы не объяснять темы самостоятельно, поэтому ограничение «домашки» — хорошая инициатива. Об этом в эфире НСН рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

