Индексация по Конституции. Российские пенсионеры получат новую пенсию
Индексация пенсий предусмотрена в Основном законе страны, а средства заложены в бюджете страны. Однако, любые ошибки в расчетах может выявить, в первую очередь, сам пенсионер.
В 2025 году произойдет двойная индексация пенсии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова.
По его словам, в законе о бюджете Соцфонда с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 — на 3,6 процента.
И социальные, и страховые, и государственные пенсии индексируются ежегодно, вне зависимости от наличия или отсутствия новых территорий. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Страховые пенсии индексируются 1 января, пока идет переходный период. С 2025 года они будут индексироваться 1 февраля на индекс фактической инфляции. Также правительство может проводить доиндексацию пенсий, если того требует ситуация в экономике. Норму об индексации пенсий никто не отменял — это касается и социальных, и страховых, и государственных выплат. Поэтому рост пенсий вне зависимости от наличия новых территорий закреплен законом. Кроме того, в Конституции гарантирована индексация пенсий не реже одного раза в год. Повторюсь, индексация — это и есть обеспечение роста пенсий. В 2023 году деньги на все социальные обязательства запланированы бюджетом», — заверил Нилов.
Выявить ошибки в расчетах пенсионных выплат может только сам гражданин, напомнил председатель Союза пенсионеров России, бывший сенатор Валерий Рязанский в интервью НСН.
«Ошибки в расчетах случаются, все бывает, это достаточно сложная математика и механизм учета всех изменений в законодательстве за пятьдесят лет. Поэтому все расчеты подлежат контролю. Самым лучшим контролем являетесь вы сами, проверьте, что каждый период учтен правильно... Если вдруг при назначении пенсии вы неприятно удивлены, что с вашей заработной платы взносы не составляли 22%, значит, работодатель платит зарплату комбинированным способом – часть «серую». Если сотрудник сам согласен получать зарплату из двух источников, в данном случае он всегда подвержен риску. Если у вас осуществляются такие выплаты, накапливаете сами из своих источников. Работодатель, который выплачивает белую заработную плату, не может проводить такие схемы. Если компания добросовестная, то все документы хранятся в специальных архивах 75 лет. Если у вас есть ощущение, что вас все-таки обманывают, лучше заранее обратиться в Пенсионный фонд», - отметил он.
Напомним, с начала мая изменился порядок выплаты пенсий в России. Выплаты наличными можно получать только через «Почту России», напоминает член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт указал, что в последний месяц весны вступил в силу закон, который предусматривает исключительное право «Почты России» доставлять на дом пенсии наличными или выдавать их в отделении.
«У пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому», — цитирует Виноградова «Радиоточка НСН».
Ранее старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева в беседе с Ura.ru рассказала, что россияне могут лишиться пенсии, если не получают ее в течение полугода, в случае переезда за рубеж или потери оснований для получения выплат.
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