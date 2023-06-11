Индексация по Конституции. Российские пенсионеры получат новую пенсию

По его словам, в законе о бюджете Соцфонда с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 — на 3,6 процента.

И социальные, и страховые, и государственные пенсии индексируются ежегодно, вне зависимости от наличия или отсутствия новых территорий. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Страховые пенсии индексируются 1 января, пока идет переходный период. С 2025 года они будут индексироваться 1 февраля на индекс фактической инфляции. Также правительство может проводить доиндексацию пенсий, если того требует ситуация в экономике. Норму об индексации пенсий никто не отменял — это касается и социальных, и страховых, и государственных выплат. Поэтому рост пенсий вне зависимости от наличия новых территорий закреплен законом. Кроме того, в Конституции гарантирована индексация пенсий не реже одного раза в год. Повторюсь, индексация — это и есть обеспечение роста пенсий. В 2023 году деньги на все социальные обязательства запланированы бюджетом», — заверил Нилов.