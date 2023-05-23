СМИ: россияне после выхода на пенсию работают еще 7,5 лет
Средняя продолжительность трудового стажа у россиян после назначения пенсии в 2022 году составила 7,47 года. Об этом сообщает РБК, опираясь на данные Росстата.
Это самый большой показатель за весь период доступной статистики (с 2011 года, когда продолжительность стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет). В 2020 году срок трудовой деятельности после назначения пенсионных выплат оценивался в среднем в 7,02 года.
Свыше 17,5% пенсионеров продолжают трудиться после назначения выплаты. Из них треть имеет стаж от одного до четырех лет после назначения пенсии, 6% — от пяти до девяти лет, 2,8% - 10–14 лет, 1,7% - от 15 лет и более.
В России в 2022 году выявили рекордное за десять лет число преступников-пенсионеров. Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил в беседе с НСН, что на преступления пенсионеров толкают маленькие пенсии.
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