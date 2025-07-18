Орбан считает, что Россия укрепилась достаточно, чтобы противостоять расширению НАТО

По его словам, НАТО и альянсы Запада могут двигаться на восток только до тех пор, «пока русские не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы это остановить». Премьер считает, что с Россией придется считаться в долгосрочной перспективе, потому что она способна предотвратить расширение НАТО.

Орбан объяснил, что в этом кроется главная причина конфликта на Украине.

Ранее Орбан назвал переговоры Путина и Трампа ключом к миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

