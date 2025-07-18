Орбан считает, что Россия укрепилась достаточно, чтобы противостоять расширению НАТО
Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению Североатлантического альянса на восток, сообщил ресурсу Ultrahang глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, НАТО и альянсы Запада могут двигаться на восток только до тех пор, «пока русские не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы это остановить». Премьер считает, что с Россией придется считаться в долгосрочной перспективе, потому что она способна предотвратить расширение НАТО.
Орбан объяснил, что в этом кроется главная причина конфликта на Украине.
Ранее Орбан назвал переговоры Путина и Трампа ключом к миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru