В США заявили, что не уверены в прекращении огня на Украине в ближайшие 50 дней
Вашингтон не готов утверждать, что до истечения ранее объявленного президентом США Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте вокруг Украины, заявила журналистам официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
«Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может», — указала она. Дипломат отметила, что будет сохранена приверженность Украине и мирному урегулированию. Брюс добавила, что руководство Североатлантического альянса планирует сделать так, чтобы Киев получила необходимые средства обороны.
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако в случае отсутствия прогресса по соглашению о прекращении огня готов ввести жесткие торговые ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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