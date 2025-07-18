Билеты «Аэрофлота» Москва - Геленджик подорожали в 3 раза

Билеты «Аэрофлота» Москва - Геленджик с момента открытия продаж подорожали почти в три раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Глава АТОР назвала маловероятным запуск международных рейсов до Геленджика

Аэропорт города-курорта 18 июля начнет принимать первые рейсы. До 6 августа минимальная цена билетов у авиакомпании - 29 тысяч рублей. До 1 сентября билеты будут стоить 12-14 тысяч рублей.

Количество отелей в Геленджике ограничено из-за горной местности, их в несколько раз меньше, чем на других курортах Краснодарского края, поэтому цены здесь не ниже, чем в Сочи, а аэропортом будут пользоваться по большей части жители и гости ближайших крупных городов. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТуризмАэрофлотАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры