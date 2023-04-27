«Сложная математика»:Как бороться с ошибками при начислении пенсии
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил в эфире НСН, что ошибки могут допускать и сотрудники фонда, и работодатели, иногда работников просто обманывают.
Выявить ошибки в расчетах пенсионных выплат может только сам гражданин, заявил председатель Союза пенсионеров России, бывший сенатор Валерий Рязанский в интервью НСН. Он отметил, что в некоторых случаях речь идет об обмане со стороны работодателя.
О том, что пенсионная выплата может оказаться небольшой из-за ошибки в расчетах, ранее сообщил член Общественной палаты Вадим Виноградов. По его словам, в этом может быть виноват работодатель, который не платил взносы за работника. Рязанский призвал россиян самостоятельно следить за процессом начисления.
«Ошибки в расчетах случаются, все бывает, это достаточно сложная математика и механизм учета всех изменений в законодательстве за пятьдесят лет. Поэтому все расчеты подлежат контролю. Самым лучшим контролем является вы сами, проверьте, что каждый период учтен правильно. С точки зрения простоты контроля все доступно, есть личные кабинеты, каждый может отслеживать. Не все готовы этим заниматься. Если была ошибка, она устраняется однозначно, сотрудника наказывают. Если дело носит спорный характер, решает вопрос суд. Суд, как правило, принимает сторону сотрудников», - отметил он.
Рязанский также подчеркнул, что пенсия точно будет назначена в меньшем объеме, если работодатель платил «серую» зарплату. По его словам, иногда работники не догадываются об этом.
«Если вдруг при назначении пенсии вы неприятно удивлены, что с вашей заработной платы взносы не составляли 22%, значит, работодатель платит зарплату комбинированным способом – часть «серую». Если сотрудник сам согласен получать зарплату из двух источников, в данном случае он всегда подвержен риску. Если у вас осуществляются такие выплаты, накапливаете сами из своих источников. Работодатель, который выплачивает белую заработную плату, не может проводить такие схемы. Если компания добросовестная, то все документы хранятся в специальных архивах 75 лет. Если у вас есть ощущение, что вас все-таки обманывают, лучше заранее обратиться в Пенсионный фонд», - объяснил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что с 1 мая у ряда граждан России увеличится пенсия. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что повышение выплаты затронет россиян старше 80 лет. По закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей. Скорее всего, не потребуется писать дополнительное заявление для увеличения пенсии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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