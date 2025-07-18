В Госдуме призвали власти Сахалина пересмотреть расходы на гонорары артистов
На Сахалине необходимо пересмотреть бюджетные траты на празднование 80-летия Победы над Японией, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной.
Она направила его в адрес главы региона Валерия Лимаренко. В частности, речь идет о миллионах гонорарах российских артистов. Парламентарий назвала такие траты неуместными, особенно в период проведения специальной военной операции.
Останина отметила, что целесообразнее было бы направить средства на поддержку бойцов из Сахалинской области, находящихся на передовой, и членов семей участников СВО в регионе.
Певица Полина Гагарина получит 23 миллиона за исполнение четырех песен на концерте на Сахалине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над Японией. Общие затраты на проведение концерта превысят 71 миллион рублей бюджетных средств, на праздник приедут Сергей Лазарев, Пелагея, Юлия Барановская и другие звезды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru