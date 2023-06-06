«Инфляцию не догнать»: Основатель Superjob заявил о падении реальных доходов населения

Даже при индексации и некотором повышении зарплат догнать инфляцию не удалось, доходы большинства россиян при этом падают. Об этом НСН заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

﻿{{related_post_O0fSrWK!s}}

Ранее сообщалось, что в России 53 млн человек (порядка 36% населения страны) зарабатывают больше 45000 рублей в месяц с учетом пенсий, пособий, стипендий и страховых возмещений. Соответствующие данные предоставило издание «Известия». Специалисты объясняют это дефицитом кадров и ростом зарплат. Кроме того, до минимума за 22 года сократилось неравенство. По словам Захарова, для большинства людей зарплаты в реальном выражении не выросли.

«Даже если была где-то индексация и относительно небольшое повышение зарплат, это не догоняет инфляцию. Для отдельных категорий высококвалифицированных сотрудников зарплаты растут и всегда росли опережающими темпами, текущая ситуация — не исключение. При этом у большинства населения реальные доходы скорее падают даже при росте зарплаты», — сказал Захаров.

При этом собеседник НСН назвал позитивным фактором рост зарплат в номинальном выражении в некоторых отраслях.

«Госсектор индексирует зарплаты, социальные выплаты также индексируются, но инфляция растет гораздо быстрее, в первую очередь та самая инфляция, которая чувствуется большинством людей. Люди не замечают, что поднялись цены на дорогие автомобили, но рост цен на продукты ощущается весьма сильно», — добавил основатель SuperJob.

В заключение эксперт рассказал о специфике рынков труда в различных российских регионах.

«В северных регионах (Чукотка, Ямал, Магаданская область, Ненецкий автономный округ) высокую зарплату, как правило, получают вахтовики. А, например, в Дагестане большинство людей — самозанятые, они находятся вне статистики. Безработица 50% в Чечне и в Дагестане — это вранье. Там очень многие зарегистрированы как безработные, не догадываясь об этом, пособия за них на свои нужды получает некий главный кланер, а остальные пасут овец или работают в Москве. Специфика огромной страны такова, что не стоит, например, сравнивать рынки труда Алтая и Санкт-Петербурга. Никакого рынка труда в России нет, как нет и средней зарплаты. Можно брать конкретный регион и рассматривать динамику в нем, но не сравнивать регионы между собой», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что более половины российских работодателей решили повысить зарплаты сотрудников в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

