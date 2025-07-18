СМИ: Зеленский меняет министров, чтобы отвлечь украинцев от дел на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский занимается перестановками в кабмине и якобы борьбой с коррупцией, чтобы отвлечь граждан страны от тяжелой ситуации на фронте, сообщает Spectator.
По данным британского журнала, кончаются боевые силы, солдаты на передовой истощены, военная поддержка Вашингтона сузилась до противовоздушной обороны, а украинское правительство раздирают скандалы и чистки. Недавние аресты и обыски у сторонников Зеленского говорят о серьезной политической борьбе в самой верхушке страны, что подрывает боевой дух украинцев, заставляя их задавать неудобные вопросу Киеву.
Моральный дух украинцев рушится на фоне нарушений прав человек.
Сменой украинского премьера в Киеве хотят показать, что якобы идут на уступки США и борются с коррупционными схемами, тогда как на самом деле там всеми силами стараются снизить влияние Штатов на фоне крепких связей с британцами. Об этом НСН рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru