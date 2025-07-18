СМИ: Военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых бойцов СВО
В Краснодаре военный суд рассмотрит два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале Министерства обороны России, сообщает «Коммерсант».
Обвинения в получении взяток предъявлены трем экс-руководителям медицинского учреждения, которые, как считает следствие, брали деньги за оформление документов на выплаты участникам спецоперации.
Медики требовали с раненых бойцов 1 млн рублей за выдачу формы №100, которая подтверждает получение травм в зоне боевых действий. Такая справка дает доступ к компенсациям, которые ранее достигали 3 млн рублей.
Ранее осужденный за взятку начальник военного госпиталя в Ростове уехал на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru