Пенсии по потере кормильца станут назначать автоматически

Депутаты Госдумы России одобрили во втором чтении проект закона о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий по потере кормильца, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произойдет с 2024 года. По словам парламентариев, такая мера поможет россиянам в сложной ситуации получать средства, а не заниматься сбором справок.

Пенсии по потере кормильца будут оформлять в срок до пяти дней.

Ранее в России изменился порядок доставки пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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