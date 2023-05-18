Пенсии по потере кормильца станут назначать автоматически
18 мая 202300:20
Депутаты Госдумы России одобрили во втором чтении проект закона о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий по потере кормильца, сообщает «РЕН ТВ».
Это произойдет с 2024 года. По словам парламентариев, такая мера поможет россиянам в сложной ситуации получать средства, а не заниматься сбором справок.
Пенсии по потере кормильца будут оформлять в срок до пяти дней.
Ранее в России изменился порядок доставки пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru