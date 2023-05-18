Пенсии по потере кормильца станут назначать автоматически

Это произойдет с 2024 года. По словам парламентариев, такая мера поможет россиянам в сложной ситуации получать средства, а не заниматься сбором справок.

Пенсии по потере кормильца будут оформлять в срок до пяти дней.

Ранее в России изменился порядок доставки пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

