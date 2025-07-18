Орбан не исключил выход Венгрии из Евросоюза
Теоретическая возможность выхода Венгрии из Европейского союза существует, так как из экономического объединения ЕС превратился в политическое, сообщил ресурсу Ultrahang глава правительства Виктор Орбан.
Премьер-министр напомнил, что Венгрия вступила в объединение в 2004 году и которое тогда было «совсем не таким, как сейчас». Орбан отметил, что в то время Брюссель не навязывал странам-членам ЕС свое мнение о миграции, гендерном воспитании детей или участии в военном конфликте.
«Вот почему британцы вышли. Так что этот Евросоюз - это не тот Евросоюз», - отметил глава правительства.
Ранее Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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