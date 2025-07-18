СМИ: Трамп должен перестать угрожать Москве, так как это бессмысленно
Американскому лидеру Дональду Трампу необходимо сменить свою агрессивную риторику и перестать рассматривать Россию как страну, на которую он якобы может повлиять за счет угроз, сообщает Público.
Издание назвало угрозы в адрес Москву бессмысленными, так как, согласно истории, такой подход западной дипломатии к РФ всегда обречен на неудачу. А попытки надавить еще и на Китай могут лишь еще больше укрепить отношения Москвы и Пекина. Бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США, отмечается в статье.
Ранее стало известно, что Трамп согласился со стратегией НАТО по капитуляции РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru