СМИ: Трамп согласился со стратегией НАТО по капитуляции РФ
Американский лидер Дональд Трамп фактически согласился с планом Североатлантического альянса по капитуляции России в конфликте вокруг Украины, сообщает American Conservative.
По данным издания, президент США фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, в отличие от первых недель своего второго срока на посту главы государства.
Одним из требований Запада является отказ Москвы от занятых территорий. Также от РФ хотят добиться согласия на вступление Киева в Альянс, напоминает издание.
Подход Трампа к военной поддержке Киева становится все более схожим с линией, которую ранее проводил экс-президент США Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru