СМИ: Трамп согласился со стратегией НАТО по капитуляции РФ

Американский лидер Дональд Трамп фактически согласился с планом Североатлантического альянса по капитуляции России в конфликте вокруг Украины, сообщает American Conservative.

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По данным издания, президент США фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, в отличие от первых недель своего второго срока на посту главы государства.

Одним из требований Запада является отказ Москвы от занятых территорий. Также от РФ хотят добиться согласия на вступление Киева в Альянс, напоминает издание.

Подход Трампа к военной поддержке Киева становится все более схожим с линией, которую ранее проводил экс-президент США Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Белый дом США
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