Экономист предупредила о риске потери пенсии при переезде в другую страну
Россияне могут лишиться пенсии, если не получают ее в течение полугода, в случае переезда за рубеж или потери оснований для получения выплат. Об этом рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева в беседе с Ura.ru.
«Без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ... выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России», — отметила эксперт.
Кроме того, Хрусталева предупредила, что получающие пенсию по инвалидности могут лишиться ее, если не проходят переосвидетельствование, а без выплат по потере кормильца останутся достигшие совершеннолетия.
При этом россияне могут возобновить получение пособий, пишет RT. Если человек длительное время не являлся для получения выплат, ему достаточно написать заявление.
«В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления», — указала эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru