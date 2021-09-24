Автоэксперт «Нашего Радио» посоветовал не торопиться с покупкой машины

От покупки автомобиля сейчас лучше воздержаться. Об этом в пресс-центре НСН заявил автоэксперт, ведущий «Нашего Радио» Андрей Ломанов.

«Никакого смысла переплачивать за машину сегодня нет. Деньги эти получает дилер и чувствует себя прекрасно. Вы же покупаете машину втридорога. А потом вы продадите её по крайне невыгодной для вас цене. У вас будет очень большая потеря денег при дальнейшей перепродаже. Есть смысл подождать год-полтора, если, конечно, у вас не патовая ситуация. Если машина нужна вам прямо сейчас, то это, конечно, совсем другая история», - заявил Ломанов.

С ним не согласился основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев, заявив, что через несколько лет цены могут вырасти еще больше.

А ранее в пресс-центре НСН управляющий директор бренда BMW ГК АВТОDOM Сергей Плетнев рассказал, что основная волна повышения цен на автомобили прошла во второй половине 2020 года и в первой половине 2021-го. По его словам, каких-то больших подорожаний нет, и их не ожидается.