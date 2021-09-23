24.09.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кризис авторынка: в России кончаются новые автомобили»

Российский авторынок серьезно штормит после пандемии. По заявлению экспертов с августа 2021 года по сегодняшний день продажи новых машин в стране рухнули практически по всем брендам, и причина не в снижении спроса, а в отсутствии товарных моделей у дилеров. Чтобы совершить покупку, нужно вставать в очередь. Но это не единственная проблема, многие покупатели жалуются, что за наличные машины просто не продают. Автодилеры вынуждают покупателя брать автокредиты, поэтому в 2021 году рынок автокредитов в России бьет все рекорды.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что происходит с авторынком в России и каков прогноз на осень-зиму этого года?

Почему на авторынке сформировался устойчивый дефицит?

Как сильно вырастут цены на автомобили в ближайшие полгода?

Какова ситуация на рынке б\у автомобилей?

Участники пресс-конференции:

Управляющий директор бренда BMW ГК АВТОDOM Сергей Плетнев;

Основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев;

Приглашены:

· Представитель Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ);

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



