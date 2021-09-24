Дилеры рассказали о переплате за автомобили в условиях пандемии

В США сверхнаценка на автомобили в условия дефицита машин на рынке составляет примерно 2,8 тыс. долларов. Об этом в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции на тему «Кризис авторынка: в России кончаются новые автомобили» рассказал экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.

«Средняя сверхнаценка в масс-брендах сейчас в США – 2,8 тыс. долларов. Это средняя наценка просто за «железо» плюс страховки и так далее. Доходность на финпродуктах, которые есть в США, а именно продленная гарантия, которая очень активно продается, существенно выше, чем на допоборудовании. Американский дилер цинично смотрит на покупателя так: «у него есть определенное количество денег, которые он готов потратить здесь и сейчас, в том числе вложив это в кредит». Поэтому дилеру выгоднее допродать страховок, стекол, колес, антиклещ, чем комплект зимней резины, за которой клиент потом и так придет», - сказал он.

Ранее Мосеев рассказал, что на фоне пандемии дефицит на рынке автомобилей наблюдается во всем мире и потребителю приходится переплачивать.