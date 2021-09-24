В BMW рассказали об участившемся потребительском терроризме автомобилистов

Некоторые автовладельцы пытаются получить полную компенсацию даже за царапину на руле. Об этом в пресс-центре НСН заявил управляющий директор бренда BMW ГК АВТОDOM Сергей Плетнев.

«Я знаю много случаев потребительского терроризма, когда человек долгое время эксплуатировал автомобиль, а потом из-за царапинки на ручке пытается его вернуть, и получить полноценную стопроцентную компенсацию. И таких случаев у нас несколько в месяц. А случаев, чтобы двигатель застучал на автомобиле или вышла из строя коробка передач или другой какой-то дорогостоящий агрегат, и дилер не выполнил свои обязательства – я за свою почти 25-летнюю историю работы в компании не помню», - подчеркнул Плетнев.

А ранее в ходе пресс-конференции НСН тему: «Кризис авторынка: В России кончаются новые автомобили» он рассказал, что основная волна повышения цен на автомобили прошла во второй половине 2020 года.

«С ценами, как и везде, они несколько растут, их диктует рынок. Но основная волна повышения цен прошла во второй половине 2020 года и в первой половине 2021-го. Сейчас динамика немножко замедлилась. Цены корректируются, но это буквально 1-2%. Каких-то больших подорожаний нет и мы их не ожидаем. Если говорить про бренды, которые представляет концерн BMW, то по сравнению с прошлым годом это повышение составило 10-15% в зависимости от моделей», - заключил Плетнев.

