В BMW рассказали об участившемся потребительском терроризме автомобилистов
Управляющий директор бренда BMW ГК АВТОDOM Сергей Плетнев рассказал, за что автолюбители иногда пытаются получить полную сумму компенсации.
Некоторые автовладельцы пытаются получить полную компенсацию даже за царапину на руле. Об этом в пресс-центре НСН заявил управляющий директор бренда BMW ГК АВТОDOM Сергей Плетнев.
«Я знаю много случаев потребительского терроризма, когда человек долгое время эксплуатировал автомобиль, а потом из-за царапинки на ручке пытается его вернуть, и получить полноценную стопроцентную компенсацию. И таких случаев у нас несколько в месяц. А случаев, чтобы двигатель застучал на автомобиле или вышла из строя коробка передач или другой какой-то дорогостоящий агрегат, и дилер не выполнил свои обязательства – я за свою почти 25-летнюю историю работы в компании не помню», - подчеркнул Плетнев.
А ранее в ходе пресс-конференции НСН тему: «Кризис авторынка: В России кончаются новые автомобили» он рассказал, что основная волна повышения цен на автомобили прошла во второй половине 2020 года.
«С ценами, как и везде, они несколько растут, их диктует рынок. Но основная волна повышения цен прошла во второй половине 2020 года и в первой половине 2021-го. Сейчас динамика немножко замедлилась. Цены корректируются, но это буквально 1-2%. Каких-то больших подорожаний нет и мы их не ожидаем. Если говорить про бренды, которые представляет концерн BMW, то по сравнению с прошлым годом это повышение составило 10-15% в зависимости от моделей», - заключил Плетнев.
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