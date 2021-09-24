Россиянам посоветовали покупать подержанные авто за рубежом

На фоне подорожания автомобилей в России автоэксперт Андрей Ломанов в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции на тему «Кризис авторынка: в России кончаются новые автомобили» заявил, что сейчас выгодней всего купить подержанный автомобиль за рубежом.

«Если мы говорим про машины до пяти лет, то в дефиците они не будут, потому что сегодня подержанный автомобиль выгоднее купить за рубежом (определенные модели). Выгоду можно получить до 1 млн рублей. Несмотря на то, что обычным путем, скажем, из Берлина в Москву их сейчас довезти нельзя, но паромы работают, зарубежные дилеры с удовольствие помогают доставить автомобиль, НДС у нас покупателю возвращается. На российском рынке такая машина (не учитывая стоимость услуг различных структур, которые будут помогать в доставке), если мы говорим о стоимости в 2-2,5 млн рублей, будет стоить дешевле на 400 рублей. Учитывая, что это будет машина для европейского рынка», - сказал Ломанов.

Ранее основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев заявил, что за год новые автомобили в России подорожали на 20-40 процентов.



