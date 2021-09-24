В BMW заверили, что нового повышения цен на авто не будет

Российский авторынок серьезно «штормит» после пандемии COVID-19. Эксперты отрасли отмечают, что, начиная с августа, продажи новых авто в стране «рухнули» практически по всем брендам. И причина этого кроется не в снижении спроса, а в отсутствии моделей у дилеров. В ходе пресс-конференции НСН тему: «Кризис авторынка: В России кончаются новые автомобили» управляющий директор бренда BMW ГК АВТОDOM Сергей Плетнев заявил, что основная волна повышения цен на автомобили прошла во второй половине 2020 года.

«С ценами, как и везде, они несколько растут, их диктует рынок. Но основная волна повышения цен прошла во второй половине 2020 года и в первой половине 2021-го. Сейчас динамика немножко замедлилась. Цены корректируются, но это буквально 1-2%. Каких-то больших подорожаний нет и мы их не ожидаем. Если говорить про бренды, которые представляет концерн BMW, то по сравнению с прошлым годом это повышение составило 10-15% в зависимости от моделей», - заявил Плетнев.

Между тем, ранее «Известия» сообщили, что россияне в этом году стали чаще, чем в прошлом интересоваться покупкой подержанных трехлетних автомобилей и автомобилей в возрасте 4–5 лет. Так, с января по август спрос на машины возрастом три года оказался на 19% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Интерес покупателей к автомобилям в возрасте 4–5 лет вырос на 14%.

