Игра в одни ворота? Пригожин продолжает «атаковать» Стрелкова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрывает подробности возможного участия бывшего главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова в подразделении «музыкантов», пока тот молчит.

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил экс-главе Министерства обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову два варианта участия в ЧВК «Вагнер» после того, как призвал его прибыть на передовую на Донбасс.

Пригожин пригласил Стрелкова руководить подразделением ЧВК «Вагнер»

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение Евгения Пригожина о руководстве одним из штурмовых подразделений в зоне спецоперации и призвал основателя «Вагнера» провести переговоры в другом режиме.

«Считаю, что подобного рода предложения через интернет, Telegram не делаются. Если подобного рода предложения не жульничество и не провокация, то можно позвонить мне и все обсудить в военном режиме. Я человек военный, спецслужбист и принимать предложения о поездке куда-то там через Telegram, - это не совсем правильно. Переговоры должны вестись не в публичном режиме. Я готов рассмотреть предложение Пригожина», - объяснил Стрелков.

Позвони мне, позвони: Стрелков готов возглавить штурмовиков ЧВК «Вагнер»

После чего в конфликт решил вмешаться экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу советников «Царские волки» в ДНР. На эту тему он написал пост в своем Telegram-канале.

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперёд, бро», - сказал Рогозин.

Стрелков резко ответил, решив не искать «урода» Рогозина в Донецке, а если пойдет воевать в составе «оркестра», то мнение Рогозина точно не спросит.

«Уголовник и прислуга»: Стрелков призвал не пускать Пригожина в публичное пространство

Пока бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем Telegram-канале никак не отреагировал на новые предложения Евгения Пригожина и хранит молчание.

Поводом для открытой дискуссии Стрелкова с Пригожиным стало интервью НСН, в котором Стрелков заявил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не должен допускаться в публичное пространство России из-за своего «бэкграунда уголовника и прислуги».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинИгорь Стрелков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры