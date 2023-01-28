Игра в одни ворота? Пригожин продолжает «атаковать» Стрелкова

После чего в конфликт решил вмешаться экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу советников «Царские волки» в ДНР. На эту тему он написал пост в своем Telegram-канале.

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперёд, бро», - сказал Рогозин.

Стрелков резко ответил, решив не искать «урода» Рогозина в Донецке, а если пойдет воевать в составе «оркестра», то мнение Рогозина точно не спросит.