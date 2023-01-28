Игра в одни ворота? Пригожин продолжает «атаковать» Стрелкова
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрывает подробности возможного участия бывшего главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова в подразделении «музыкантов», пока тот молчит.
Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил экс-главе Министерства обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову два варианта участия в ЧВК «Вагнер» после того, как призвал его прибыть на передовую на Донбасс.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение Евгения Пригожина о руководстве одним из штурмовых подразделений в зоне спецоперации и призвал основателя «Вагнера» провести переговоры в другом режиме.
«Считаю, что подобного рода предложения через интернет, Telegram не делаются. Если подобного рода предложения не жульничество и не провокация, то можно позвонить мне и все обсудить в военном режиме. Я человек военный, спецслужбист и принимать предложения о поездке куда-то там через Telegram, - это не совсем правильно. Переговоры должны вестись не в публичном режиме. Я готов рассмотреть предложение Пригожина», - объяснил Стрелков.
После чего в конфликт решил вмешаться экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу советников «Царские волки» в ДНР. На эту тему он написал пост в своем Telegram-канале.
«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперёд, бро», - сказал Рогозин.
Стрелков резко ответил, решив не искать «урода» Рогозина в Донецке, а если пойдет воевать в составе «оркестра», то мнение Рогозина точно не спросит.
Пока бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем Telegram-канале никак не отреагировал на новые предложения Евгения Пригожина и хранит молчание.
Поводом для открытой дискуссии Стрелкова с Пригожиным стало интервью НСН, в котором Стрелков заявил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не должен допускаться в публичное пространство России из-за своего «бэкграунда уголовника и прислуги».
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